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Евробаскет-2019. Женщины. Россия встретится с Бельгией, Беларусь – с Сербией и другие матчи

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В четверг, 27 июня, в Латвии и Сербии стартует чемпионат Европы среди женских команды. Сборная России начнет турнир со встречи с командой Бельгии.

Чемпионат Европы-2019

Женщины

Латвия-Сербия

Групповой этап

Группа A

Великобритания – Латвия

27 июня. 18.30

Украина – Испания

27 июня. 21.00

Положение команд: Украина – 0-0, Великобритания – 0-0, Латвия – 0-0, Испания – 0-0.

Группа B

Швеция – Черногория

27 июня. 13.00

Франция – Чехия

27 июня. 15.30

Положение команд: Швеция – 0-0, Франция – 0-0, Чехия – 0-0, Черногория – 0-0.

Группа C

Венгрия – Словения

27 июня. 17.00

Турция – Италия

27 июня. 19.30

Положение команд: Венгрия – 0-0, Турция – 0-0, Италия – 0-0, Словения – 0-0.

Группа D

РОССИЯ – Бельгия

27 июня. 18.45

Беларусь – Сербия

27 июня. 21.30

Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Беларусь – 0-0, Бельгия – 0-0, Сербия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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