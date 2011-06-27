Евробаскет-2019. Женщины. Россия встретится с Бельгией, Беларусь – с Сербией и другие матчи

В четверг, 27 июня, в Латвии и Сербии стартует чемпионат Европы среди женских команды. Сборная России начнет турнир со встречи с командой Бельгии.
Чемпионат Европы-2019
Женщины
Латвия-Сербия
Групповой этап
Группа A
Великобритания – Латвия
27 июня. 18.30
Украина – Испания
27 июня. 21.00
Положение команд: Украина – 0-0, Великобритания – 0-0, Латвия – 0-0, Испания – 0-0.
Группа B
Швеция – Черногория
27 июня. 13.00
Франция – Чехия
27 июня. 15.30
Положение команд: Швеция – 0-0, Франция – 0-0, Чехия – 0-0, Черногория – 0-0.
Группа C
Венгрия – Словения
27 июня. 17.00
Турция – Италия
27 июня. 19.30
Положение команд: Венгрия – 0-0, Турция – 0-0, Италия – 0-0, Словения – 0-0.
Группа D
РОССИЯ – Бельгия
27 июня. 18.45
Беларусь – Сербия
27 июня. 21.30
Положение команд: РОССИЯ – 0-0, Беларусь – 0-0, Бельгия – 0-0, Сербия – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.