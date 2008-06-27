Вице-президент «Барселоны»: «Неймар выразил желание вернуться, но мы не хотим его подписывать»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Насколько мне известно, не предпринимала никаких шагов относительно подписания , и мы не хотим подписывать его.

Совет директоров не изучал эту возможность, но существует желание со стороны игрока. Кажется, что хочет вернуться, по крайней мере, он выражал заинтересованность, но переговоров нет. Мы не беспокоимся по этому поводу.

Мы не знаем, что произойдет, нужно разобраться с этим. Меня не удивляет, что ушедший игрок хочет вернуться. Не так много мест, как «Барса» и . Были и другие, которые уходили и хотели вернуться, как Сеск Фабрегас.

Неймар – замечательный игрок. Впрочем, в определенный момент он решил уйти. На данный момент мы с ним не контактировали. Пока нечего оценивать.

Есть много моментов в ситуации с его уходом, которые мне не понравились, есть много вещей, которые нужно решить», – сказал Кардонер.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

«Барса» хочет подписать и Гризманна, и Неймара. Уже есть четкий план