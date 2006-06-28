Испания и Германия сыграют в финале Евро-2019 (U-21)

В полуфинале молодежного чемпионата Европы Германия обыграла Румынию (4:2), а Испания разгромила Францию (4:1).

Таким образом, в финальном матче, который пройдет 30 июня в Удине, сыграют сборные Германии и Испании.

Евро-2019 (U-21)

Плей-офф

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Евро-2019 (U-21)