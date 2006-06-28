Испания и Германия сыграют в финале Евро-2019 (U-21)

В полуфинале молодежного чемпионата Европы Германия обыграла Румынию (4:2), а Испания разгромила Францию (4:1).
Таким образом, в финальном матче, который пройдет 30 июня в Удине, сыграют сборные Германии и Испании.
Евро-2019 (U-21)
Плей-офф
1/2 финала
- Дата проведения
- 27 июня, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
- 1:0 – 21 Амири, 1:1 – 26, пенальти Пушкаш, 1:2 – 44 Пушкаш, 2:2 – 51, пенальти Вальдшмидт, 3:2 – 90 Вальдшмидт, 4:2 – 90 Амири.
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Германия U-21 –
Нюбель, Та, Баумгартль, Миттельштедт, Клостерманн, Дауд (Кох, 90), Нойхаус (Нмеча, 79), Озтуналы, Эггештайн (Майер, 89), Амири, Вальдшмидт.
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Румыния U-21 –
Раду, Неделчару, Маня, Пашкану, Бэлуцэ, Хаджи, Штефан, Чикылдэу (Чобану, 69), Ман, Пушкаш (Петре, 87), Иван (Коман, 55).
- Удаление:
- Пашкану (90).
- Дата проведения
- 27 июня, 22.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
- 0:1 – 16, пенальти Матета, 1:1 – 28 Марк Рока, 2:1 – 45, пенальти Ойарсабаль, 3:1 – 47 Ольмо, 4:1 – 66 Майораль.
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Испания U-21 –
Сивера, Вальехо, Нуньес, Фирпо, Агиррегабириа, Форнальс, Ольмо, Марк Рока, Фабиан Руис (Мерино, 85), Ойарсабаль (Майораль, 63), Себальос (Солер, 74).
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Франция U-21 –
Бернардони, Конате, Дагба (Амьян, 22), Упамекано, Балло, Ауар, Тузар (Дембеле, 58), Иконе, Гендузи, Рен-Аделаид, Матета (Тюрам, 71).
- Предупреждения:
- Фирпо (14), Матета (18), Фабиан Руис (25), Тюрам (81), Агиррегабириа (81), Нуньес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.