Реклама 18+
Реклама 18+

Испания и Германия сыграют в финале Евро-2019 (U-21)

Теги сборная Германии U-21 сборная Франции U-21 сборная Испании U-21 результаты сборная Румынии U-21 Евро-2019 U-21 Футбол

В полуфинале молодежного чемпионата Европы Германия обыграла Румынию (4:2), а Испания разгромила Францию (4:1).

Таким  образом, в финальном матче, который пройдет 30 июня в Удине, сыграют сборные Германии и Испании.

Евро-2019 (U-21)

Плей-офф

1/2 финала

Германия U-21 – Румыния U-21 4:2 (1:2, 3:0)
Дата проведения
27 июня, 19.00, «Ренато Далль'Ара»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 21 Амири, 1:1 – 26, пенальти Пушкаш, 1:2 – 44 Пушкаш, 2:2 – 51, пенальти Вальдшмидт, 3:2 – 90 Вальдшмидт, 4:2 – 90 Амири.
Германия U-21Нюбель, Та, Баумгартль, Миттельштедт, Клостерманн, Дауд (Кох, 90), Нойхаус (Нмеча, 79), Озтуналы, Эггештайн (Майер, 89), Амири, Вальдшмидт.
Румыния U-21Раду, Неделчару, Маня, Пашкану, Бэлуцэ, Хаджи, Штефан, Чикылдэу (Чобану, 69), Ман, Пушкаш (Петре, 87), Иван (Коман, 55).
Предупреждения:
Баумгартль (25), Иван (35), Та (47), Хаджи (50), Пашкану (88), Бэлуцэ (90).
Удаление:
Пашкану (90).

 

Испания U-21 – Франция U-21 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
27 июня, 22.00, «Читта-дель-Триколоре»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 16, пенальти Матета, 1:1 – 28 Марк Рока, 2:1 – 45, пенальти Ойарсабаль, 3:1 – 47 Ольмо, 4:1 – 66 Майораль.
Испания U-21Сивера, Вальехо, Нуньес, Фирпо, Агиррегабириа, Форнальс, Ольмо, Марк Рока, Фабиан Руис (Мерино, 85), Ойарсабаль (Майораль, 63), Себальос (Солер, 74).
Франция U-21Бернардони, Конате, Дагба (Амьян, 22), Упамекано, Балло, Ауар, Тузар (Дембеле, 58), Иконе, Гендузи, Рен-Аделаид, Матета (Тюрам, 71).
Предупреждения:
Фирпо (14), Матета (18), Фабиан Руис (25), Тюрам (81), Агиррегабириа (81), Нуньес (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Евро-2019 (U-21)

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться