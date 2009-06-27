«ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Барселону», но хочет в обмен Дембеле с доплатой

и «ПСЖ» приступили к непосредственным переговорам по .

По данным Diario Sport, клубы согласовывают условия будущей сделки. не устроил вариант с Филиппе Коутиньо и 100 млн евро за Неймара, они хотели бы получить взамен .

Томас Тухель работал с Дембеле в дортмундской «Боруссии», очень ценит его и хотел бы видеть в команде.

«Барселона» изначально не хотела продавать его, но руководство пришло к выводу, что клуб в целом устраивает это предложение, они изучают вариант с включением в сделку Дембеле.

«ПСЖ» из-за финансового фэйр-плей может арендовать француза с обязательством выкупа следующим летом. Сам Дембеле не против перехода в парижский клуб.

Неймар согласовал контракт с «Барселоной». Он принял первое предложение без обсуждений