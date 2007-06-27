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Бузова проживет два дня как футболист «Барселоны» по приглашению Beko

Теги Барселона Ла Лига светская хроника соцсети Ольга Бузова Футбол

Cпонсор «Барселоны» компания Beko обратилась к поп-исполнительнице Ольге Бузовой с необычным предложением в рамках акции #СтирайОтговорки.

«Мы восхищаемся, что Вы, лидер мнения почти для 16 млн людей, делаете социальные проекты!

Beko приглашает Вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона», – отмечается в сообщении компании в инстаграме.

Бузова приняла вызов в комментариях к посту: «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение».

«Уже в эту субботу, 29 июня, Ольга Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста, соблюдая полностью режим дня Месси и Пике.

Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов «Барсы» – все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников», – сказано в сообщении Beko.

 
 
 
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Публикация от Beko Russia (@bekorussia)

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