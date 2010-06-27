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«Ман Сити» видит в Иско замену Сильве. «Реал» попросит 80 млн евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Давид Сильва Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Иско Футбол

«Манчестер Сити» начал поиски замены Давиду Сильве, который объявил, что по окончании следующего сезона покинет клуб.

По данным Marca, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде хавбека «Реала» Иско. Он считает испанца идеальной кандидатурой на замену соотечественнику и давно следит за ним.

Иско не будет игроком стартового состава «Реала» и может задуматься о своем будущем. Главный тренер команды Зинедин Зидан говорил, что рассчитывает на него, но «Реалу» придется продавать футболистов, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Мадридцы хотят выручить от продажи Иско не менее 80 миллионов евро, «Сити» может позволить себе заплатить эту сумму.

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