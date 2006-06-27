Иван Штырков разорвал контракт с UFC

Российский боец Иван Штырков (15-0-1) и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста пикограмма запрещенного вещества для набора мышечной массы.

Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещенных препаратов, но результат был атипичным. Последующее вскрытие пробы «В», которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещенных веществ для набора массы. Стоить отметить, что после этого у Ивана взяли еще две пробы.

По правилам организации спортсмен получает наказание за все препараты, которые боец принимал в течение года до подписания в UFC. Так что Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях.

Дебютный бой «Уральского Халка» в UFC должен был состояться на турнире в Санкт-Петербурге 20 апреля. Соперником россиянина мог стать Девин Кларк. Однако бой был отменен после того, как Штырков попал в больницу.

Последний поединок 30-летний боец провел в декабре 2018 года на RCC 5, когда победил рычагом локтя Тиаго Сильву.