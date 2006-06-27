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Александр Глеб: «Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Их продали, потому что боялись за Месси»

Теги Александр Глеб Тьерри Анри Барселона Роналдиньо Деку Лионель Месси Ла Лига Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Белорусский полузащитник Александр Глеб вспомнил об игре за «Барселону».

«Когда я перешел в «Барсу», то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: «Оставайся, пока не найдешь что-то. В отеле что там? Скучно». И вот я месяц прожил у него.

Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в «Барсу»? Ну позвони мне, я бы все объяснил».

Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты… Еще и Гвардиола этот звонит.

А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит: набери. Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, е-мое».

Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Все было по-другому после «Арсенала».

Роналдиньо и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси», – сказал Глеб в программе «Скамейка основных» на VOKA TV.

Когда Месси начинал, его опекал Роналдиньо: называл братишкой, защищал от журналистов, показывал матчи НБА

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