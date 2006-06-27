Александр Глеб: «Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Их продали, потому что боялись за Месси»

Белорусский полузащитник вспомнил об игре за «Барселону».

«Когда я перешел в «Барсу», то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: «Оставайся, пока не найдешь что-то. В отеле что там? Скучно». И вот я месяц прожил у него.

Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в «Барсу»? Ну позвони мне, я бы все объяснил».

Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты… Еще и Гвардиола этот звонит.

А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит: набери. Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, е-мое».

Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Все было по-другому после «Арсенала».

и Деку приходили пьяные на тренировку. Вот почему и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси», – сказал Глеб в программе «Скамейка основных» на VOKA TV.

Когда Месси начинал, его опекал Роналдиньо: называл братишкой, защищал от журналистов, показывал матчи НБА