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Салах об отстранении Уарды из-за домогательств: «К женщинам нужно относиться с глубочайшим уважением, но нельзя каждого сразу отправлять на плаху»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия светская хроника происшествия Кубок Африки Сборная Египта по футболу Мохамед Салах девушки и спорт Амр Уарда Футбол

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах высказался об отстранении своего партнера Амра Уарды из-за сексуальных домогательств к женщинам.

«К женщинам следует относиться с глубочайшим уважением. «Нет» означает «нет». Это священные вещи, и они должны таковыми оставаться.

Но при этом я считаю, что многие, кто ошибается, могут измениться к лучшему. Их не нужно сразу отправлять на плаху, это самый простой выход.

Нужно верить во второй шанс. Нужно направлять и воспитывать. Отречение – это не выход», – написал Салах в твиттере.

Хавбека Уарду выгнали из сборной Египта за сексуальные домогательства. Он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp

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