Дочь Тутберидзе будет тренироваться у Шпильбанда в США

Российские фигуристы и Глеб Смолкин будут тренироваться у Игоря Шпильбанда в США.

Дэвис – дочь российского тренера . Отец Глеба – популярный актер театра и кино Борис Смолкин.

Раньше пара тренировалась у Елены Кустаровой.

«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» – написала Дэвис.

На первенстве России-2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.

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