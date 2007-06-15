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Дочь Тутберидзе будет тренироваться у Шпильбанда в США

Теги сборная России танцы на льду Игорь Шпильбанд Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут тренироваться у Игоря Шпильбанда в США.

Дэвис – дочь российского тренера Этери Тутберидзе. Отец Глеба – популярный актер театра и кино Борис Смолкин.

Раньше пара тренировалась у Елены Кустаровой.

«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» – написала Дэвис.

На первенстве России-2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.

У дочери Тутберидзе серьезные проблемы со слухом. Но она уже берет медали Гран-при

 
 
 
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We are thankful to the coaches who helped us to get to this point. And so excited to be a part of Igor Shilband’s team!

Публикация от Diana Davis (@di__davis)

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