Дочь Тутберидзе будет тренироваться у Шпильбанда в США

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут тренироваться у Игоря Шпильбанда в США.
Дэвис – дочь российского тренера Этери Тутберидзе. Отец Глеба – популярный актер театра и кино Борис Смолкин.
Раньше пара тренировалась у Елены Кустаровой.
«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» – написала Дэвис.
На первенстве России-2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.
У дочери Тутберидзе серьезные проблемы со слухом. Но она уже берет медали Гран-при
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We are thankful to the coaches who helped us to get to this point. And so excited to be a part of Igor Shilband’s team!