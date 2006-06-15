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Булыкин выдвинул свою кандидатуру в депутаты Московской городской думы

Теги Дмитрий Булыкин фото Политика Футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил, что примет участие в выборах в Московскую городскую думу.

«Сегодня я зарегистрировался в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую Думу VII созыва по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы: Арбат, Пресненский и Хамовники.

Мне необходима поддержка жителей в реализации главных целей, которые я ставлю перед собой: развивать детский и юношеский спорт в Москве, а также обеспечивать для всех москвичей возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Благоустройство комфортных, безопасных и чистых дворов для занятий спортом, для отдыха и проведения досуга — моя главная задача. Я верю, что нашими общими усилиями жизнь в Москве станет лучше. Я в свою очередь обещаю, что обращения жителей никогда не будут мною игнорироваться и всегда будут иметь приоритетное значение.

Очень надеюсь на вашу поддержку, ведь только с ней мои идеи смогут воплотиться в жизнь!» — написал Булыкин в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Булыкин Дмитрий (@dmitrybulykin)

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