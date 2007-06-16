В галерее «Спартака» с медосмотра нет ни одного фото с Глушаковым

Футболисты «Спартака» в субботу прошли медицинское обследование перед стартом подготовки к сезону.

Московский клуб на своем официальном сайте опубликовал галерею из 64 фотографий с медосмотра, но ни на одном из снимков нет капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Денис Глушаков: «Не знаю, буду в «Спартаке» или нет, но я всегда бился за команду и коллектив»

«Спартак» не включил ни одного фото с Каррерой в галерею «Лучшие моменты года»

«Спартак» добавил одно фото с Каррерой в галерею из 136 снимков «Лучшие моменты года»