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В галерее «Спартака» с медосмотра нет ни одного фото с Глушаковым

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Футбол

Футболисты «Спартака» в субботу прошли медицинское обследование перед стартом подготовки к сезону.

Московский клуб на своем официальном сайте опубликовал галерею из 64 фотографий с медосмотра, но ни на одном из снимков нет капитана красно-белых Дениса Глушакова.

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