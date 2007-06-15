Заместитель гендиректора РУСАДА: «Была уверена, что мне ничего не угрожает. Но после дела Голунова начала задумываться»

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала об угрозах, которые поступали в ее адрес из-за работы.

«Теперь я могу рассказать, как все было. Ситуация возникла следующая. Мордовские ходоки и другие спортсмены ставили в АДАМС в качестве местонахождения для тестирования бывший «Центр Чегина». При этом они не указывали номера комнат.

Это создало проблемы для тестирования, потому что мы, во-первых, не могли попасть на территорию, а во-вторых, не знали, где там искать спортсменов. В результате внезапная проверка была невозможна. Мы написали официальное письмо, копия которого ушла в Минспорт, где сказали, что если спортсмены не будут указывать номер комнаты, то мы начнем ставить им «флажок».

Затем состоялся разговор с Каниськиной, которая сказала, что спортсмены приходят туда на процедуры и не могут ради этого арендовать номер. Я предложила им указывать домашний адрес. Оказалось, что процедуры включают массаж и могут затягиваться. Тогда я предложила, чтобы спортсмены просто на тот час, что указывают как обязательный в АДАМС, выходили в холл и ждали возможную проверку там.



После этого мне позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: «Ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители РУСАДА?» (исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев и председатель исполнительного cовета Вячеслав Синев скоропостижно скончались в феврале 2016 года – Sports.ru). Причем он звонил на рабочий номер и я предупредила, что разговор записывается. Запись у нас есть.

Я за всю жизнь не сделала ни одного поступка, не дала ни одного комментария, который нарушал бы законы, нормативные акты и просто принципы морали. И до недавнего времени была уверена, что мне ничего не угрожает. Но после дела журналиста Ивана Голунова начала задумываться. Возможно, если пойму, что ситуация более напряжена, чем кажется, предприму определенные шаги для подстраховки», – сказала Пахноцкая.