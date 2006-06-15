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Кейлор Навас может остаться в «Реале». У него нет предложений

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту Бенфика премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Кейлор Навас Футбол

Голкипер Кейлор Навас может остаться в «Реале» на следующий сезон.

Предполагалось, что 32-летний костариканец сменит команду после того, как тренер Зинедин Зидан сказал ему, что основным вратарем будет Тибо Куртуа.

Однако высокие требования Наваса и отсутствие предложений осложняют ситуацию. Сейчас вратарь ближе к тому, чтобы остаться в клубе, чем уйти.

Навас согласен покинуть «Реал», но готов сделать это на правах свободного агента с выплатой ему компенсации по контракту, рассчитанному еще на два года. «Реал» не пойдет на это и хочет продать голкипера.

В новом клубе Навас хотел бы получать 7 миллионов евро в год. Такую зарплату ему могли бы предложить «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Однако «МЮ» постарается сохранить Давида Де Хеа, а парижане после назначения Леонардо на пост спортивного директора могут переключиться на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.

Интерес к Навасу был у «Порту» и «Бенфики», но португальцы не могут позволить себе зарплату футболиста.

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