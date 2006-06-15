Олег Романцев: «Спартаку» надо взять минимум четырех игрочищ, если мы хотим быть чемпионами»

Бывший главный тренер Олег Романцев развил мысль о том, что тренеру команды не хватает подходящих игроков для выстраивания спартаковской игры.

– Кононов не думал, что придет и сразу из довольно средней команды по игре и результатам сделает победителей.

На мой взгляд, сделали правильно, что дали ему продолжить работу. Считаю это решение руководства правильным. Теперь посмотрим, что будет дальше.

Думаю, Кононов оценил себя нормально, потому что в «Краснодаре» показывал хорошие результаты при красивой игре. В «Арсенале» точно так же. По ступенькам он постепенно поднялся до «Спартака».

– Я говорил со многими спартаковцами – Карпиным, Аленичевым, Горлуковичем, Калиниченко. Они все говорят, что нереально вернуть прежний спартаковский футбол.

– Исполнители нужны для этого.

– Получается, сейчас нет исполнителей, которые были у вас?

– Нет. У Кононова нет ни Титова, ни Тихонова, ни Цымбаларя, ни Никифорова, ни Онопко, ни Ледяхова. Такого уровня и понимания футбола у игроков нет.

– Федун заявил, что хочет к 2022 году еще как минимум один раз сделать «Спартак» чемпионом.

– Нормально! К юбилею лучше соберутся, сконцентрируются. Может, укомплектуются. Единственное, что пожелаю «Спартаку» – купить игроков.

У нас очень много слабых мест во всех линиях. Говорю уже как бывший тренер. Если мы хотим быть чемпионами, то надо взять минимум четырех игрочищ!

Отбросим все эмоции, весь негатив. Ведь состав совсем недавно был. Во-первых, Промес. Плюс Глушаков, когда был в форме. Потенциально – Еременко. Уже неплохая компания.

Еще чуть-чуть добавить туда молодежи. Того же Мелкадзе. Вот средняя линия на чемпионство и на приличные амбиции в Европы! – сказал Романцев.