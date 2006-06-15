Икарди может расторгнуть контракт с «Интером» из-за моббинга

Нападающий Мауро Икарди может расторгнуть контракт с через суд.

Как сообщает Arenacalcio со ссылкой на La Repubblica 26-летний аргентинец обвиняет миланцев в моббинге, форме психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе с целью его увольнения.

Икарди считает моббингом решение клуба лишить его капитанской повязки, свою изоляцию в раздевалке, непопадание в заявку на мартовский матч с и другие действия, приведшие к тому, что контракт, действующий до 2021 года, не был продлен.

Уже состоялись первые контакты между окружением Икарди и юристами, специализирующимися на трудовом праве.

Если специальная коллегия серии А согласится с доводами футболиста, Икарди может бесплатно покинуть .

В итальянском футболе существует прецедент, позволяющий Икарди рассчитывать на уход из в качестве свободного агента.

Бывший форвард сборной Македонии Горан Пандев в декабре 2009 года выиграл суд у . Римляне отстранили игрока от команды, а он заявил, что это нарушает условия его контракта.

В итоге македонцу разрешили бесплатно уйти из клуба и обязали выплатить ему 170 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб. В январе футболист перешел в «Интер».

Ранее сообщалось, что «Интер» продаст Икарди, так как новый тренер Антонио Конте не рассчитывает на игрока.