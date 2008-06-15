«Барселона» собирается купить Геррейру, «Боруссия» просит более 25 млн евро

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру летом может перейти в «Барселону».
Каталонцы хотят подписать игрока, способного конкурировать с Жорди Альбой, и 25-летний португалец — один из приоритетных вариантов.
Геррейру сообщил «Боруссии», что не готов продлить контракт, рассчитанный до лета 2020 года. «Барселона» уже ведет переговоры о трансфере футболиста.
«Боруссия» намерена получить за Геррейру более 25 миллионов евро, но сине-гранатовые считают, что сумма должна быть ниже, так как срок контракта игрока истечет через год.
Также в шорт-лист «Барсы» на позицию левого защитника входят Филипе Луис (контракт с «Атлетико» до 30 июня), Альберто Морено (ушел из «Ливерпуля») и Давид Алаба, за которого «Бавария» просит около 60 миллионов.