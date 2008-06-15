«Барселона» собирается купить Геррейру, «Боруссия» просит более 25 млн евро

Левый защитник дортмундской Рафаэль Геррейру летом может перейти в «Барселону».

Каталонцы хотят подписать игрока, способного конкурировать с Жорди Альбой, и 25-летний португалец — один из приоритетных вариантов.

Геррейру сообщил «Боруссии», что не готов продлить контракт, рассчитанный до лета 2020 года. уже ведет переговоры о трансфере футболиста.

«Боруссия» намерена получить за Геррейру более 25 миллионов евро, но сине-гранатовые считают, что сумма должна быть ниже, так как срок контракта игрока истечет через год.

Также в шорт-лист «Барсы» на позицию левого защитника входят Филипе Луис (контракт с «Атлетико» до 30 июня), Альберто Морено (ушел из «Ливерпуля») и , за которого «Бавария» просит около 60 миллионов.