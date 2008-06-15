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«Барселона» собирается купить Геррейру, «Боруссия» просит более 25 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Филипе Луис Давид Алаба Альберто Морено Рафаэл Геррейру Футбол

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейру летом может перейти в «Барселону».

Каталонцы хотят подписать игрока, способного конкурировать с Жорди Альбой, и 25-летний португалец — один из приоритетных вариантов.

Геррейру сообщил «Боруссии», что не готов продлить контракт, рассчитанный до лета 2020 года. «Барселона» уже ведет переговоры о трансфере футболиста.

«Боруссия» намерена получить за Геррейру более 25 миллионов евро, но сине-гранатовые считают, что сумма должна быть ниже, так как срок контракта игрока истечет через год.

Также в шорт-лист «Барсы» на позицию левого защитника входят Филипе Луис (контракт с «Атлетико» до 30 июня), Альберто Морено (ушел из «Ливерпуля») и Давид Алаба, за которого «Бавария» просит около 60 миллионов.

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