«Локомотив» рассматривает Крицюка и Левашова в качестве замены Гильерме

Состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива».
На мероприятии, в частности, поднимался вопрос о ситуации с вратарской позицией.
В качестве вариантов замены Гильерме обсуждались две основные кандидатуры – Станислав Крицюк из «Краснодара», а также Михаил Левашов, выступающий за тульский «Арсенал».
Гильерме не подписал предложенный «Локомотивом» вариант контракта – 1,9 млн евро в год по схеме «1+1».
Действующее соглашение голкипера истекает в декабре. Гильерме интересуется «Спартак», есть и вариант с зарубежным клубом.