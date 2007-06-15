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«Локомотив» рассматривает Крицюка и Левашова в качестве замены Гильерме

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Гильерме Краснодар Михаил Левашов Станислав Крицюк Спорт-Экспресс Футбол

Состоялось заседание трансферного комитета «Локомотива».

На мероприятии, в частности, поднимался вопрос о ситуации с вратарской позицией.

В качестве вариантов замены Гильерме обсуждались две основные кандидатуры – Станислав Крицюк из «Краснодара», а также Михаил Левашов, выступающий за тульский «Арсенал».

Гильерме не подписал предложенный «Локомотивом» вариант контракта – 1,9 млн евро в год по схеме «1+1».

Действующее соглашение голкипера истекает в декабре. Гильерме интересуется «Спартак», есть и вариант с зарубежным клубом.

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