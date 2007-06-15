Марио Кемпес: «Месси не обязательно выигрывать ЧМ, чтоб быть равным Марадоне»

Чемпион мира-1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес поделился мнением о сравнениях с Диего Марадоной.

«Лео не обязательно выигрывать чемпионат мира, чтобы быть равным Марадоне.

Диего выиграл чемпионат мира, а Месси пока не смог, но он выиграл все, и то, что он делает на поле, прекрасно.

Хотя всегда будет такое мнение, что Месси не Марадона, потому что он не выиграл чемпионат мира. Но я думаю, что люди говорят много глупостей», – сказал Кемпес в интервью Radio Marca.

Кемпес о сравнении Месси и Марадоны: «Это глупость. Лео не чемпион мира. Аргентина сейчас – «друзья Месси», а не команда»