Лига наций. Россия встретится с Канадой, Иран против Польши, другие матчи

15 июня мужская сборная России по волейболу встретится с командой Канады в матче третьей недели Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

3-я неделя

Урмия, Иран

Россия – Канада – 14.00

Иран – Польша – 17.00

Варна, Болгария

Австралия – Италия – 17.00

Болгария – Япония – 20.40

Канны, Франция

США – Германия – 18.00

Франция – Аргентина – 21.00

Гондомар, Португалия

Бразилия – Китай – 18.00

Португалия – Сербия – 21.00

Турнирное положение: Иран – 6 побед – 1 поражение (19 очков), Франция – 6-1 (19), Россия – 6-1 (17), Бразилия – 6-1 (16), Италия – 5-2 (15), Канада – 4-3 (12), Польша – 4-3 (11), США – 3-4 (10), Сербия – 3-4 (8), Болгария – 3-4 (7), Аргентина – 2-5 (7), Япония – 2-5 (6), Португалия – 2-5 (6), Германия – 2-5 (5), Австралия – 1-6 (6), Китай – 1-6 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».