Реклама 18+
Реклама 18+

Лига наций. Россия встретится с Канадой, Иран против Польши, другие матчи

Теги сборная России по волейболу результаты сборная Бразилии сборная Польши сборная Сербии сборная Италии сборная Франции сборная Японии сборная Болгарии сборная Германии сборная США сборная Португалии сборная Аргентины сборная Австралии сборная Канады сборная Китая сборная Ирана Лига наций Волейбол

15 июня мужская сборная России по волейболу встретится с командой Канады в матче третьей недели Лиги наций. 

Лига наций

Мужчины

3-я неделя

Урмия, Иран

Россия – Канада – 14.00

Иран – Польша – 17.00

Варна, Болгария

Австралия – Италия – 17.00

Болгария – Япония – 20.40

Канны, Франция

США – Германия – 18.00

Франция – Аргентина – 21.00

Гондомар, Португалия

Бразилия – Китай – 18.00

Португалия – Сербия – 21.00

Турнирное положение: Иран – 6 побед – 1 поражение (19 очков), Франция – 6-1 (19), Россия – 6-1 (17), Бразилия – 6-1 (16), Италия – 5-2 (15), Канада – 4-3 (12), Польша – 4-3 (11), США – 3-4 (10), Сербия – 3-4 (8), Болгария – 3-4 (7), Аргентина – 2-5 (7), Япония – 2-5 (6), Португалия – 2-5 (6), Германия – 2-5 (5), Австралия – 1-6 (6), Китай – 1-6 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться