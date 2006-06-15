Погба хочет перейти в «Реал», «МЮ» не собирается его продавать

Полузащитник Поль Погба хочет перейти в «Реал».

Однако владельцы «МЮ» не собираются продавать 26-летнего хавбека. Семья Глейзеров сказала агенту Погба не вести переговоры с другими клубами.

Чемпион мира в составе сборной Франции, несмотря на желание выступать за , не намерен вынуждать клуб продать его, он хочет, чтобы ситуация разрешилась благодаря диалогу заинтересованных сторон.

«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба. Президент клуба хочет подписать игрока, в котором заинтересован тренер Зинедин Зидан.

Агент Мино Райола планирует сперва устроить переход защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в другой клуб, а уже потом заниматься делами Погба.

«Ислам – это не терроризм». Интервью Погба про религию, расизм и стиль