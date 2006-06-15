Погба хочет перейти в «Реал», «МЮ» не собирается его продавать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет перейти в «Реал».
Однако владельцы «МЮ» не собираются продавать 26-летнего хавбека. Семья Глейзеров сказала агенту Погба не вести переговоры с другими клубами.
Чемпион мира в составе сборной Франции, несмотря на желание выступать за «Реал», не намерен вынуждать клуб продать его, он хочет, чтобы ситуация разрешилась благодаря диалогу заинтересованных сторон.
«Реал» не будет отказываться от трансфера Погба. Президент клуба Флорентино Перес хочет подписать игрока, в котором заинтересован тренер Зинедин Зидан.
Агент Мино Райола планирует сперва устроить переход защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в другой клуб, а уже потом заниматься делами Погба.
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