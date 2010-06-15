Хертогенбош (WTA). Кудерметова упустила две подачи на матч против Риск, Бертенс вышла в финал

В полуфинале турнира в Хертогенбоше Вероника Кудерметова проиграла Элисон Риск на решающем тай-брейке. В третьем сете россиянка дважды подавала на победу – при счете 5:4 и 6:5. Кроме того, на тай-брейке Кудерметова вела 5:2, но проиграла пять очков подряд.

Сетка турнира здесь.

Libéma Open

Хертогенбош, Нидерланды

10 – 16 июня 2019

WTA International

Призовой фонд – 250 000 евро

Открытые корты, трава

Полуфинал

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