Хертогенбош (WTA). Кудерметова упустила две подачи на матч против Риск, Бертенс вышла в финал

В полуфинале турнира в Хертогенбоше Вероника Кудерметова проиграла Элисон Риск на решающем тай-брейке. В третьем сете россиянка дважды подавала на победу – при счете 5:4 и 6:5. Кроме того, на тай-брейке Кудерметова вела 5:2, но проиграла пять очков подряд.
Сетка турнира здесь.
Libéma Open
Хертогенбош, Нидерланды
10 – 16 июня 2019
WTA International
Призовой фонд – 250 000 евро
Открытые корты, трава
Полуфинал
- Дата проведения
- 15 июня, 12.00
- Дата проведения
- 15 июня, 14.00
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