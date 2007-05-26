Месси забил в шести финалах Кубка Испании. Это рекорд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в финале Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).
31-летний аргентинец первым в истории забил в шести разных финалах этого турнира (Тельмо Сарра забивал в пяти). Всего у него 7 голов.
Месси забивал в финалах Кубка Испании в 2009, 2012, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. До сегодняшнего случая «Барселона» всегда побеждала после гола аргентинца.
Кроме того, Месси и хавбек Серджи Бускетс теперь делят первое место по количеству финалов (9) с Берндом Шустером и Агустином Гаинсой.
Sports.ru вел текстовую трансляцию матча.