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    Месси забил в шести финалах Кубка Испании. Это рекорд

    Теги Барселона Валенсия Лионель Месси Бернд Шустер Ла Лига Кубок Испании рекорды Серджи Бускетс Агустин Гаинса Тельмо Сарра Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в финале Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

    31-летний аргентинец первым в истории забил в шести разных финалах этого турнира (Тельмо Сарра забивал в пяти). Всего у него 7 голов.

    Месси забивал в финалах Кубка Испании в 2009, 2012, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. До сегодняшнего случая «Барселона» всегда побеждала после гола аргентинца.

    Кроме того, Месси и хавбек Серджи Бускетс теперь делят первое место по количеству финалов (9) с Берндом Шустером и Агустином Гаинсой.

    Sports.ru вел текстовую трансляцию матча.

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