Месси забил в шести финалах Кубка Испании. Это рекорд

Нападающий «Барселоны» забил гол в финале Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

31-летний аргентинец первым в истории забил в шести разных финалах этого турнира (Тельмо Сарра забивал в пяти). Всего у него 7 голов.

Месси забивал в финалах Кубка Испании в 2009, 2012, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. До сегодняшнего случая всегда побеждала после гола аргентинца.

Кроме того, Месси и хавбек Серджи Бускетс теперь делят первое место по количеству финалов (9) с Берндом Шустером и Агустином Гаинсой.

Sports.ru вел текстовую трансляцию матча.