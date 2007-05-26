Денис Черышев выиграл 3-й трофей в карьере – Кубок Испании

Полузащитник сборной России Денис Черышев выиграл с «Валенсией».

28-летний хавбек пропустил финал против «Барселоны» (2:1) из-за травмы. Он не играет с апреля.

Для Черышева это третий трофей на высшем уровне. Он был в составе «Реала», выигравшего Лигу чемпионов-2015/16, и «Севильи», побеждавшей в Лиге Европы-2013/14.

В нынешнем сезоне Черышев забил 4 гола и отдал 5 передач в 41 матче.

Права на футболиста принадлежат «Вильярреалу».

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