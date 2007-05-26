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    Денис Черышев выиграл 3-й трофей в карьере – Кубок Испании

    Теги Валенсия Ла Лига Кубок Испании Сборная России по футболу Денис Черышев Футбол

    Полузащитник сборной России Денис Черышев выиграл Кубок Испании с «Валенсией».

    28-летний хавбек пропустил финал против «Барселоны» (2:1) из-за травмы. Он не играет с апреля.

    Для Черышева это третий трофей на высшем уровне. Он был в составе «Реала», выигравшего Лигу чемпионов-2015/16, и «Севильи», побеждавшей в Лиге Европы-2013/14.

    В нынешнем сезоне Черышев забил 4 гола и отдал 5 передач в 41 матче.

    Права на футболиста принадлежат «Вильярреалу».

    Показываем, как живет (кайфует) Черышев: пляж, черный Porsche, съемная квартира и немного вина

    Дети легенд, которые тоже стали футболистами – тут сыновья Роналдиньо, Мальдини, Гуллита и ван дер Сара

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