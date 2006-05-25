Василий Кикнадзе: «Лучше всего было бы отменить лимит на легионеров»

Генеральный директор Василий Кикнадзе поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть.

Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле.

Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит», – отметил Кикнадзе.