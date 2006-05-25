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    Василий Кикнадзе: «Лучше всего было бы отменить лимит на легионеров»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Василий Кикнадзе лимит на легионеров ТАСС Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

    «Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть.

    Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле.

    Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит», – отметил Кикнадзе.

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