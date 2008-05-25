«Джиро д’Италия». 14-й этап. Карапас победил и возглавил общий зачет, Закарин проиграл больше семи минут

Сегодня прошел 14-й этап многодневки д’Италия». Гонщики проехали горный маршрут с двумя вершинами первой категории.

Победу одержал эквадорский гонщик Movistar Ричард Карапас, россиянин Ильнур Закарин проиграл больше семи минут.

«Джиро д’Италия»

14-й этап

Сен-Венсан – Курмайор (Монблан)

131 км

Профиль/Карта

1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 4.02,23

2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,32

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54

4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время

5. Микель Ланда (Испания, Movistar)

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)

7. Павел Сиваков (Россия, INEOS)

8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)...

11. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 3,49

12. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 4,04...

20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,20...

28. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 7,41...

128. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 40,55...

133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)

Общий зачет

1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 58.35,34

2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,47

4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,10

5. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 2,50

6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,58

7. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,29

8. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 4,55

9. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,28

10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,30

11. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,04

12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,21...

124. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,13...

140. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.47,24