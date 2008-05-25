«Джиро д’Италия». 14-й этап. Карапас победил и возглавил общий зачет, Закарин проиграл больше семи минут

Сегодня прошел 14-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали горный маршрут с двумя вершинами первой категории.
Победу одержал эквадорский гонщик Movistar Ричард Карапас, россиянин Ильнур Закарин проиграл больше семи минут.
«Джиро д’Италия»
14-й этап
Сен-Венсан – Курмайор (Монблан)
131 км
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 4.02,23
2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,32
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54
4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время
5. Микель Ланда (Испания, Movistar)
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
7. Павел Сиваков (Россия, INEOS)
8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)...
11. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 3,49
12. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 4,04...
20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,20...
28. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 7,41...
128. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 40,55...
133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)
Общий зачет
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 58.35,34
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,47
4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,10
5. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 2,50
6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,58
7. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,29
8. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 4,55
9. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,28
10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,30
11. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,04
12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,21...
124. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,13...
140. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.47,24