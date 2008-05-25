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    «Джиро д’Италия». 14-й этап. Карапас победил и возглавил общий зачет, Закарин проиграл больше семи минут

    Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Астана Винченцо Нибали Katusha-Alpecin Микель Ланда Бауке Моллема Ильнур Закарин Вячеслав Кузнецов Дмитрий Страхов Рафал Майка Боб Юнгельс Давиде Формоло Саймон Йейтс Мигель Анхель Лопес Павел Сиваков Ян Поланц Примож Роглич Ричард Карапас Велоспорт

    Сегодня прошел 14-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проехали горный маршрут с двумя вершинами первой категории.

    Победу одержал эквадорский гонщик Movistar Ричард Карапас, россиянин Ильнур Закарин проиграл больше семи минут.

    «Джиро д’Италия»

    14-й этап

    Сен-Венсан – Курмайор (Монблан)

    131 км

    Профиль/Карта

    1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 4.02,23
    2. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,32
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54
    4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время
    5. Микель Ланда (Испания, Movistar)
    6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»)
    7. Павел Сиваков (Россия, INEOS)
    8. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)...
    11. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 3,49
    12. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 4,04...
    20. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 7,20...
    28. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 7,41...
    128. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 40,55...
    133. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin)

    Общий зачет

    1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 58.35,34
    2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 0,07
    3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,47
    4. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,10
    5. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 2,50
    6. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,58
    7. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 3,29
    8. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 4,55
    9. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 5,28
    10. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,30
    11. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 6,04
    12. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,21...
    124. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.15,13...
    140. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 2.47,24

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    Закарин выиграет «Джиро»?

    789 голосов
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    • Нет
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