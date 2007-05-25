Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч. ЦСКА повел 2-0 в серии с «Зенитом»

Сегодня в рамках 2-го матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома вырвал победу у санкт-петербургского «Зенита» (83:81, 2-0).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 25 мая, 18.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА
- Клайберн (19), Курбанов (11), Хэкетт (10), Хиггинс (4), Хантер (3) – старт; Антонов (11), Де Коло (10), Хайнс (10), Воронцевич (4), Ухов (1), Боломбой (0).
ЦСКА ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.