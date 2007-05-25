Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч. ЦСКА повел 2-0 в серии с «Зенитом»

Сегодня в рамках 2-го матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский дома вырвал победу у санкт-петербургского «Зенита» (83:81, 2-0).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до 3 побед)

Второй матч

ЦСКА ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.