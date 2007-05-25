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    Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч. ЦСКА повел 2-0 в серии с «Зенитом»

    Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

    Сегодня в рамках 2-го матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА дома вырвал победу у санкт-петербургского «Зенита» (83:81, 2-0).

    Единая лига ВТБ

    Плей-офф

    1/2 финала (до 3 побед)

    Второй матч

    ЦСКА – Зенит 83:81 (18:18, 21:15, 19:26, 25:22)
    Дата проведения
    25 мая, 18.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА
    Клайберн (19), Курбанов (11), Хэкетт (10), Хиггинс (4), Хантер (3) – старт; Антонов (11), Де Коло (10), Хайнс (10), Воронцевич (4), Ухов (1), Боломбой (0).
    Зенит
    Пушков (12 + 7 подборов), Карасев (9), Воронов (8), Мекель (7 + 8 передач), Симонович (5 + 8 подборов) – старт; Миллер-Макинтайр (14), Арманд (12), Валиев (10), Ютофф (4), Скрабб (0), Трушкин (0), Балашов (0).

    ЦСКА ведет в серии – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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