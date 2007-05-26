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    Эрнесто Вальверде: «15 дней назад мы думали, что можем сделать требл. Не получилось»

    Теги Барселона Валенсия Эрнесто Вальверде Ла Лига Кубок Испании Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде озвучил мысли после финала Кубка Испании с «Валенсией» (1:2).

    – У «Валенсии» отличная контратака. Они действовали эффективно.

    Месяц назад мы праздновали чемпионство и возможность завоевания требла. Мы задали слишком высокие ожидания, и у нас не получилось. 15 дней назад мы думали, что можем сделать требл, но в решающие моменты мы остались на обочине.

    Тренерам всегда хочется взять реванш после поражений, но если бы мне дали выбирать, то проиграть я бы предпочел в финале, а не остаться за бортом в четвертьфинале.

    Чувствую себя нормально. Конечно, когда побеждаешь, ощущаешь себя более счастливым. Понимаю, что в «Барселоне» поражения – это тяжело для тренеров, потому что они всегда в чем-то да ошибаются.

    Игроки старались на поле. Мы не сдавались, зная о том, какая цель привела нас в финал. Мы проиграли, потому что мы проиграли. Не из-за какой-то психологической проблемы или давления.

    – Вам не кажется, что ваш кредит доверия исчерпан?

    – Мне нечего сказать, – заявил тренер.

    📊«Барса» проиграла в финале Кубка. Кто виноват? 👎👍

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