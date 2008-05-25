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    Овечкин набрал 3 очка на ЧМ-2019, в плей-офф – ни одного

    Теги Сборная России по хоккею Александр Овечкин Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Хоккей

    Сборная России проиграла Финляндии (0:1) в 1/2 финала чемпионата мира.

    Российская команда не смогла выйти в финал и сыграет в матче за 3-е место.

    Нападающий Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка на ЧМ-2019, в плей-офф – ни одного.

    В частности, 33-летний форвард набрал 2 очка в матче с Италией (10:0) и 1 очко в игре против Швеции (7:4).

    Напомним, Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне, забив 51 гол.

    Статистику нападающего можно посмотреть здесь.

    Гол, который лишил Россию финала

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