Ковач выиграл золотой дубль в первом сезоне в «Баварии». У него 4 трофея в карьере

разгромила «РБ Лепциг» (3:0) в финале Кубка Германии.

Главный тренер мюнхенцев в дебютном сезоне в «Баварии» сумел сделать золотой дубль, ранее команда выиграла чемпионат Германии.

«Бавария» проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» (0:0, 1:3), который сыграет в финале.

Для 47-летнего хорвата это четвертый трофей в тренерской карьере. Перед стартом сезона он выиграл Суперкубок Германии.

В прошлом году Ковач, тренируя «Айнтрахт», также победил в Кубке Германии.

Как игрок Ковач выиграл с «Баварией» три трофея – чемпионат и Кубок Германии (2002/03), Межконтинентальный Кубок (2001).

Sports.ru вел текстовую трансляцию финала.

«Бавария» стала чемпионом в седьмой раз подряд, но впервые на «Альянц-Арене». Что будет с Ковачем – непонятно