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    Ковач выиграл золотой дубль в первом сезоне в «Баварии». У него 4 трофея в карьере

    Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Нико Ковач РБ Лейпциг Футбол

    «Бавария» разгромила «РБ Лепциг» (3:0) в финале Кубка Германии.

    Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач в дебютном сезоне в «Баварии» сумел сделать золотой дубль, ранее команда выиграла чемпионат Германии.

    «Бавария» проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» (0:0, 1:3), который сыграет в финале.

    Для 47-летнего хорвата это четвертый трофей в тренерской карьере. Перед стартом сезона он выиграл Суперкубок Германии.

    В прошлом году Ковач, тренируя «Айнтрахт», также победил в Кубке Германии.

    Как игрок Ковач выиграл с «Баварией» три трофея – чемпионат и Кубок Германии (2002/03), Межконтинентальный Кубок (2001).

    Sports.ru вел текстовую трансляцию финала.

    «Бавария» стала чемпионом в седьмой раз подряд, но впервые на «Альянц-Арене». Что будет с Ковачем – непонятно

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