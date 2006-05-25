Ковач выиграл золотой дубль в первом сезоне в «Баварии». У него 4 трофея в карьере

«Бавария» разгромила «РБ Лепциг» (3:0) в финале Кубка Германии.
Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач в дебютном сезоне в «Баварии» сумел сделать золотой дубль, ранее команда выиграла чемпионат Германии.
«Бавария» проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпулю» (0:0, 1:3), который сыграет в финале.
Для 47-летнего хорвата это четвертый трофей в тренерской карьере. Перед стартом сезона он выиграл Суперкубок Германии.
В прошлом году Ковач, тренируя «Айнтрахт», также победил в Кубке Германии.
Как игрок Ковач выиграл с «Баварией» три трофея – чемпионат и Кубок Германии (2002/03), Межконтинентальный Кубок (2001).
Sports.ru вел текстовую трансляцию финала.
«Бавария» стала чемпионом в седьмой раз подряд, но впервые на «Альянц-Арене». Что будет с Ковачем – непонятно