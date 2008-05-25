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    Nike откажется от сокращения выплат спортсменкам во время беременности

    Теги бизнес бег Эллисон Феликс сборная США жен Nike Алисия Джонсон Монтаньо Легкая атлетика

    Американская компания Nike откажется от сокращения выплат беременным спортсменкам, с которыми заключены спонсорские контракты.

    Сейчас фирма сокращает выплаты во время беременности, так как в контрактах спортсменок указано, что для получения денег они обязаны показывать определенные результаты. Исключения для декретного отпуска не предполагалось.

    Руководство Nike приняло решение прописать в контрактах спортсменок, что в течение 12 месяцев после того, как они «решат завести ребенка», выплаты останутся прежними.

    Ранее на политику Nike по выплатам для беременных жаловались шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс и другие бегуньи сборной США – Алисия Монтаньо, Кара Гучер и Фиби Райт.

    «Мы признали, что Nike может сделать больше, и у спортивной индустрии есть хорошая возможность развиваться, чтобы лучше поддерживать спортсменок», – сказала пресс-секретарь компании Сандра Карреон-Джон.

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