Nike откажется от сокращения выплат спортсменкам во время беременности

Американская компания Nike откажется от сокращения выплат беременным спортсменкам, с которыми заключены спонсорские контракты.

Сейчас фирма сокращает выплаты во время беременности, так как в контрактах спортсменок указано, что для получения денег они обязаны показывать определенные результаты. Исключения для декретного отпуска не предполагалось.

Руководство Nike приняло решение прописать в контрактах спортсменок, что в течение 12 месяцев после того, как они «решат завести ребенка», выплаты останутся прежними.

Ранее на политику Nike по выплатам для беременных жаловались шестикратная олимпийская чемпионка и другие бегуньи сборной США – Алисия Монтаньо, Кара Гучер и Фиби Райт.

«Мы признали, что Nike может сделать больше, и у спортивной индустрии есть хорошая возможность развиваться, чтобы лучше поддерживать спортсменок», – сказала пресс-секретарь компании Сандра Карреон-Джон.