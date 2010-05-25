😧 Россия не вышла в финал ЧМ, проиграв Финляндии (0:1) 😖

Сборная России проиграла команде Финляндии (0:1) в полуфинале ЧМ-2019.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России не выигрывает чемпионат мира с 2014 года и не выходит в финал с 2015-го.
В воскресенье россияне примут участие в матче за 3-е место, соперником будет либо сборная Канады, либо сборная Чехии.
Видеотрансляция матча Россия – Финляндия
- Дата проведения
- 25 мая, 16.15, «Словнафт-Арена»
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