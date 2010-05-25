Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    😧 Россия не вышла в финал ЧМ, проиграв Финляндии (0:1) 😖

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира Хоккей

    Сборная России проиграла команде Финляндии (0:1) в полуфинале ЧМ-2019. 

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Сборная России не выигрывает чемпионат мира с 2014 года и не выходит в финал с 2015-го.

    В воскресенье россияне примут участие в матче за 3-е место, соперником будет либо сборная Канады, либо сборная Чехии.

    Видеотрансляция матча Россия – Финляндия

    Россия – Финляндия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Дата проведения
    25 мая, 16.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 50 Анттила (Кивиранта, Йокихарью)

    С американцами спасали защитники. Звезды атаки тоже в порядке

    За сборную России играет лучший чеккер в мире. Объясняем, что это и кто он

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Статистика чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Реклама 18+

    Опрос

    Россия вылетела. Кто виноват?

    7409 голосов 71
    • Мы сами. Должны были играть лучше
      52%
    • Арбитры. Где удаления финнов?
      6%
    • Тренер финнов. Он переиграл Воробьева
      42%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться