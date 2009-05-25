Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Гран-при Монако. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 8-й

    Теги результаты Гран-при Монако Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
    Гран-при Монако
    Монте-Карло
    25 мая 2019 года
    Квалификация
     
      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.11,542 1.10,835 1.10,166 28
    2 Валттери Боттас «Мерседес» 1.11,562 1.10,701 1.10,252 27
    3 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.11,597 1.10,618 1.10,641 19
    4 Себастьян Феттель «Феррари» 1.11,434 1.11,227 1.10,947 27
    5 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.11,740 1.11,457 1.11,041 24
    6 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.11,865 1.11,363 1.11,109 24
    7 Даниэль Риккардо «Рено» 1.11,767 1.11,543 1.11,218 25
    8 Даниил Квят «Торо Россо» 1.11,602 1.11,421 1.11,271 30
    9 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.11,872 1.11,608 1.11,417 30
    10 Алекс Албон «Торо Россо» 1.12,007 1.11,429 1.11,653 31
    11 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.12,097 1.11,670   20
    12 Ландо Норрис «Макларен» 1.11,845 1.11,724   22
    13 Ромен Грожан «Хаас» 1.11,837 1.12,027   21
    14 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.11,993 1.12,115   21
    15 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.11,976 1.12,185   22
    16 Шарль Леклер «Феррари» 1.12,149     8
    17 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.12,233     11
    18 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.12,846     11
    19 Джордж Расселл «Уильямс» 1.13,477     13
    20 Роберт Кубица «Уильямс» 1.13,751     13
    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться