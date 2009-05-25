Гран-при Монако. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 8-й

Гран-при Монако
Монте-Карло
25 мая 2019 года
Квалификация
Монте-Карло
25 мая 2019 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.11,542
|1.10,835
|1.10,166
|28
|2
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.11,562
|1.10,701
|1.10,252
|27
|3
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.11,597
|1.10,618
|1.10,641
|19
|4
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.11,434
|1.11,227
|1.10,947
|27
|5
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.11,740
|1.11,457
|1.11,041
|24
|6
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.11,865
|1.11,363
|1.11,109
|24
|7
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.11,767
|1.11,543
|1.11,218
|25
|8
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.11,602
|1.11,421
|1.11,271
|30
|9
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.11,872
|1.11,608
|1.11,417
|30
|10
|Алекс Албон
|«Торо Россо»
|1.12,007
|1.11,429
|1.11,653
|31
|11
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.12,097
|1.11,670
|20
|12
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.11,845
|1.11,724
|22
|13
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.11,837
|1.12,027
|21
|14
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.11,993
|1.12,115
|21
|15
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.11,976
|1.12,185
|22
|16
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.12,149
|8
|17
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.12,233
|11
|18
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.12,846
|11
|19
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.13,477
|13
|20
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.13,751
|13