Жена Овечкина: «Некоторым российским болельщикам нужно обязательно всех облить грязью, если команда проиграла»

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, поделилась мнением о разнице между болельщиками клубов НХЛ и сборной России.

Сегодня российская команда проиграла в полуфинале ЧМ-2019 Финляндии (0:1).

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.

Нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!!

Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра», – написала Шубская в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 25 Май 2019 в 9:50 PDT

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