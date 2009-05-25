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    Жена Овечкина: «Некоторым российским болельщикам нужно обязательно всех облить грязью, если команда проиграла»

    Теги Сборная России по хоккею болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ соцсети Хоккей

    Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, поделилась мнением о разнице между болельщиками клубов НХЛ и сборной России.

    Сегодня российская команда проиграла в полуфинале ЧМ-2019 Финляндии (0:1).

    «Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ, это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.

    Нужно гордиться нашими соотечественниками которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения!!!

    Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра», – написала Шубская в инстаграме.

     
     
     
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    Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

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