«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи, «Балтика» и «Факел» вылетели из ФНЛ

Завершился сезон в первенстве .

По итогам 38-го тура определился второй участник стыковых матчей за право выступать в РПЛ – им стал , занявший четвертое место.

Команда Дмитрия Черышева встретится с клубом, который займет 13-е место в премьер-лиге. За тур до конца данную позицию занимают «Крылья Советов». Ранее участие в стыковых матчах также обеспечила себе «Томь», занявшая третье место в ФНЛ.

Также стали известны все команды, которые вылетели в . С 16-го места из ФНЛ вылетела «Балтика», а с 17-го – . Ранее досрочно потеряли шансы сохранить прописку в ФНЛ «Сибирь», «Тюмень» и «Зенит-2».

Таблица Олимп-ФНЛ