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    «Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи, «Балтика» и «Факел» вылетели из ФНЛ

    Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Балтика Дмитрий Черышев Олимп-ПФЛ Факел Нижний Новгород Футбол

    Завершился сезон в первенстве Олимп-ФНЛ.

    По итогам 38-го тура определился второй участник стыковых матчей за право выступать в РПЛ – им стал «Нижний Новгород», занявший четвертое место.

    Команда Дмитрия Черышева встретится с клубом, который займет 13-е место в премьер-лиге. За тур до конца данную позицию занимают «Крылья Советов». Ранее участие в стыковых матчах также обеспечила себе «Томь», занявшая третье место в ФНЛ.

    Также стали известны все команды, которые вылетели в Олимп-ПФЛ. С 16-го места из ФНЛ вылетела «Балтика», а с 17-го – «Факел». Ранее досрочно потеряли шансы сохранить прописку в ФНЛ «Сибирь», «Тюмень» и «Зенит-2».

    Таблица Олимп-ФНЛ

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