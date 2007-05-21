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    Гризманн дал интервью французскому ЛГБТ-журналу. Он будет на обложке

    Теги Атлетико Ла Лига светская хроника видео Антуан Гризманн ЛГБТ Футбол

    Французский ежемесячный журнал Têtu анонсировал свежий номер с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном на обложке. Номер поступит в продажу завтра, 22 мая.

    28-летний футболист дал журналу интервью, материал получил заголовок: «Гомофобия в футболе – хватит!»

    Têtu рассчитан в основном на ЛГБТ-аудиторию. Среди печатных ЛГБТ-СМИ Франции занимает ведущие позиции на рынке. Ежемесячный тираж в 2018 году составил 50 000 экземпляров.

     
     
     
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    Публикация от TÊTU (@tetumag)

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