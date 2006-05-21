Василий Уткин: «Жеребьевка к «Зениту» благосклонна примерно с тех пор, когда «Газпром» стал титульным спонсором ЛЧ»

Комментатор Василий Уткин высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов.
Петербуржцы благодаря победе в РПЛ пробились в групповой этап турнира впервые с сезона-2015/16.
– Какие перспективы у «Зенита» в Лиге чемпионов?
– От жеребьевки зависит. С позиции силы никакая российская команда не может играть в Лиге чемпионов.
«Зенит» как чемпион России будет маткой группы. «Локомотив» тоже попал в матки группы, но у него была девятая по рейтингу команда – «Порту».
Все зависит от жеребьевки. Как правило, к «Зениту» она благосклонна. И примерно с тех пор, как «Газпром» является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение.
– Не хочется об этом думать.
– Почему? И то, и другое хорошо – и жеребьевка, и «Газпром» в качестве спонсора Лиги чемпионов, – сказал Уткин.