Василий Уткин: «Жеребьевка к «Зениту» благосклонна примерно с тех пор, когда «Газпром» стал титульным спонсором ЛЧ»

Комментатор Василий Уткин высказался о перспективах в Лиге чемпионов.

Петербуржцы благодаря победе в РПЛ пробились в групповой этап турнира впервые с сезона-2015/16.

– Какие перспективы у в Лиге чемпионов?

– От жеребьевки зависит. С позиции силы никакая российская команда не может играть в Лиге чемпионов.

«Зенит» как чемпион России будет маткой группы. тоже попал в матки группы, но у него была девятая по рейтингу команда – .

Все зависит от жеребьевки. Как правило, к она благосклонна. И примерно с тех пор, как «Газпром» является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение.

– Не хочется об этом думать.

– Почему? И то, и другое хорошо – и жеребьевка, и в качестве спонсора Лиги чемпионов, – сказал Уткин.