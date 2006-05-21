Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Василий Уткин: «Жеребьевка к «Зениту» благосклонна примерно с тех пор, когда «Газпром» стал титульным спонсором ЛЧ»

    Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Лига чемпионов Газпром Футбол

    Комментатор Василий Уткин высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов.

    Петербуржцы благодаря победе в РПЛ пробились в групповой этап турнира впервые с сезона-2015/16.

    – Какие перспективы у «Зенита» в Лиге чемпионов?

    – От жеребьевки зависит. С позиции силы никакая российская команда не может играть в Лиге чемпионов.

    «Зенит» как чемпион России будет маткой группы. «Локомотив» тоже попал в матки группы, но у него была девятая по рейтингу команда – «Порту».

    Все зависит от жеребьевки. Как правило, к «Зениту» она благосклонна. И примерно с тех пор, как «Газпром» является одним из титульных спонсоров Лиги чемпионов. Так совпало. Это чистое совпадение.

    – Не хочется об этом думать.

    – Почему? И то, и другое хорошо – и жеребьевка, и «Газпром» в качестве спонсора Лиги чемпионов, – сказал Уткин.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться