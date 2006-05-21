El Chiringuito: «Реал» отказался от Йовича из-за того, что «Айнтрахт» потребовал 100 млн евро

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, скорее всего, не перейдет в .

По информации журналиста Жозепа Педрероля, ведущего передачи El Chiringuito, мадридский клуб отказался от трансфера серба из-за высокой стоимости. потребовал 100 миллионов евро.

При этом у Йовича по-прежнему остается вариант с «Барселоной». Ранее сообщалось, что уже приобрел футболиста за 60 миллионов евро.

«Реал» почти купил Йовича за 60 млн евро, это только начало. Трансферный лист Зидана – в одной картинке