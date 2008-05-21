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    😱Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал сборная Армении по футболу Генрих Мхитарян политика Футбол

    «Арсенал» выступил с официальным заявлением относительно участия полузащитника Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы с «Челси».

    «Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против «Челси».

    Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой.

    Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

    Мы разочарованы, что такой игрок при таких обстоятельствах пропустит важный матч – финал еврокубка, что происходит очень редко в карьере футболиста.

    Мики продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных», – говорится в заявлении «Арсенала».

    Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Мхитарян посещал этот регион, который фактически независим, но юридически является регионом Азербайджана.

    Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с «Габалой».

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