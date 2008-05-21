😱Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

«Арсенал» выступил с официальным заявлением относительно участия полузащитника Генриха Мхитаряна в финале с «Челси».

«Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против .

Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой.

Мы написали в , выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути к финалу, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

Мы разочарованы, что такой игрок при таких обстоятельствах пропустит важный матч – финал еврокубка, что происходит очень редко в карьере футболиста.

Мики продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных», – говорится в заявлении .

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Мхитарян посещал этот регион, который фактически независим, но юридически является регионом Азербайджана.

Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа с «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с «Габалой».

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