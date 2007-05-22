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    Левников назначен на игру «Оренбурга» со «Спартаком», Москалев будет судить матч «Краснодар» – «Рубин»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура премьер-лиги.

    26 мая (воскресенье)

    ЦСКА – «Крылья Советов»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Ахмат» – «Ростов»

    Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Зенит» – «Енисей»

    Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

    «Динамо» – «Арсенал»

    Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Рубин»

    Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    «Анжи» – «Урал»

    Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Локомотив» – «Уфа»:

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    «Оренбург» – «Спартак»

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

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