Левников назначен на игру «Оренбурга» со «Спартаком», Москалев будет судить матч «Краснодар» – «Рубин»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура премьер-лиги.
26 мая (воскресенье)
ЦСКА – «Крылья Советов»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Ахмат» – «Ростов»
Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Зенит» – «Енисей»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
«Динамо» – «Арсенал»
Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Краснодар» – «Рубин»
Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
«Анжи» – «Урал»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Локомотив» – «Уфа»:
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Оренбург» – «Спартак»
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Александр Гончар (Сочи).