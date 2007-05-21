Россия победила Швецию (7:4) и в четвертьфинале сыграет с США

Сборная России переиграла Швецию (7:4) в заключительном матче групповой стадии ЧМ-2019.
Россияне, проиграв по счету первый и третий периоды, одержали победу благодаря шести заброшенным шайбам во втором отрезке игры.
Команда тренера Ильи Воробьева завершила групповой этап на первом месте в группе B, одержав семь побед подряд.
В четвертьфинале сборная России встретится с США, которые заняли четвертую строчку в группе А. Встреча пройдет 23 мая.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 21 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
- 1:0 – 7 Ландескуг (Петтерссон, Петтерссон)
- 1:1 – 20 Анисимов (Кучеров, Гусев)
- 1:2 – 24 Дадонов (Кузнецов, Сергачев)
- 1:3 – 28 Овечкин (Хафизуллин, Малкин)
- 1:4 – 34 Капризов ()
- 1:5 – 37 Малкин (Дадонов, Задоров)
- 1:6 – 37 Григоренко ()
- 1:7 – 52 Орлов (Телегин, Барабанов, Барабанов)
- 2:7 – 52 В. Нюландер (Веннберг)
- 3:7 – 56 Экман-Ларссон (Петтерссон)
- 4:7 – 58 Клингберг (В. Нюландер, Экман-Ларссон)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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