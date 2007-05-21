Россия победила Швецию (7:4) и в четвертьфинале сыграет с США

Сборная России переиграла Швецию (7:4) в заключительном матче групповой стадии ЧМ-2019.

Россияне, проиграв по счету первый и третий периоды, одержали победу благодаря шести заброшенным шайбам во втором отрезке игры.

Команда тренера Ильи Воробьева завершила групповой этап на первом месте в группе B, одержав семь побед подряд.

В четвертьфинале сборная России встретится с США, которые заняли четвертую строчку в группе А. Встреча пройдет 23 мая.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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