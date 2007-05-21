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    Россия победила Швецию (7:4) и в четвертьфинале сыграет с США

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею чемпионат мира Хоккей

    Сборная России переиграла Швецию (7:4) в заключительном матче групповой стадии ЧМ-2019.

    Россияне, проиграв по счету первый и третий периоды, одержали победу благодаря шести заброшенным шайбам во втором отрезке игры.

    Команда тренера Ильи Воробьева завершила групповой этап на первом месте в группе B, одержав семь побед подряд.

    В четвертьфинале сборная России встретится с США, которые заняли четвертую строчку в группе А. Встреча пройдет 23 мая.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Швеция – Россия 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)
    Дата проведения
    21 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 7 Ландескуг (Петтерссон, Петтерссон)
    1:1 – 20 Анисимов (Кучеров, Гусев)
    1:2 – 24 Дадонов (Кузнецов, Сергачев)
    1:3 – 28 Овечкин (Хафизуллин, Малкин)
    1:4 – 34 Капризов ()
    1:5 – 37 Малкин (Дадонов, Задоров)
    1:6 – 37 Григоренко ()
    1:7 – 52 Орлов (Телегин, Барабанов, Барабанов)
    2:7 – 52 В. Нюландер (Веннберг)
    3:7 – 56 Экман-Ларссон (Петтерссон)
    4:7 – 58 Клингберг (В. Нюландер, Экман-Ларссон)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

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