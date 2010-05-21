Тебас о «Ман Сити» и «ПСЖ»: «Футбол становится игрушкой, когда в него вливают государственные деньги»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал «Манчестер Сити», и УЕФА за его финансовый фэйр-плей.

«Во время Soccerex два года назад я сказал, что они не соответствуют стандартам ФФП. «Сити» прислал мне по факсу юридические документы, в которых говорилось, что меня вызовут в суд в Манчестере, если я не заберу свои слова назад. Я все еще не там, и меня не вызывали. Поэтому могу подтвердить свои слова.

Меня это не удивляет. Удивляет то, что это заняло так много времени, чтобы выйти на свет. Это происходит уже давно.

Если мы позволим внести деньги, которые не генерируются самой отраслью, в частности, деньги, поступающие из государств, футбол перестанет быть спортом. Он перестанет быть индустрией. Он станет больше похож на игрушку, на игрушку в руках государств.

А когда это игрушки, в них начинают играть дети. В итоге разрушится вся система. Это создает инфляционный эффект, если существуют клубы, которые могут меньше заботиться о своих реальных доходах, когда они хотят подписать игрока.

Если они получают доходы от государства, то зарплаты увеличиваются, поэтому остальные клубы в Европе вынуждены наращивать зарплаты для своих игроков, и это ставит их в крайне опасное экономическое положение. Это нарушает баланс всей европейской футбольной структуры.

«ПСЖ», «Ман Сити» или клубы с большими деньгами могут поставить под угрозу всю отрасль, вот над чем действительно должен был работать .

Я не знаю, какие санкции применят к «Манчестер Сити», но я не удивлюсь, если они будут. Если это было основано на том, что мы уже публично осудили, то мы считаем, что это должен быть запрет на участие в Лиге чемпионов, как и должен быть вне еврокубков.

Суперлига? Источником всей этой проблемы является инфляционный эффект, который и «ПСЖ» создали по всей Европе, а остальные клубы в Европе хотят денег, чтобы конкурировать с этими парнями», – заявил Тебас.