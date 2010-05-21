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    Икарди не попал в состав сборной Аргентины на Кубок Америки, Месси, Паредес и Дибала – в заявке

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал состав команды на Кубок Америки-2019.

    В заявку вошли 23 футболиста:

    Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»);

    Защитники: Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Рамиро Фунес Мори («Вильярреал»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»);

    Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»), Гидо Родригес («Америка»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Федерико Сарачо («Расинг Авельянеда»);

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»).

    Кубок Америки стартует 14 июня.

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