Лига наций (жен). Россия уступает Доминиканской Республике 1-2 по партиям

Сегодня женская сборная России по волейболу играет с командой Доминиканской Республики в первом матче нового розыгрыша Лиги наций.

Лига наций

Женщины

1-я неделя

Бразилиа, Бразилия

Доминиканская Республика – Россия – 2-1 (25:21, 22:25, 25:18, идет четвертый сет)

Бразилия – Китай – 2.00 (22 мая)

Русе, Болгария

Бельгия – США – 0-3 (23:25, 8:25, 22:25)

Болгария – Япония – 1-3 (23:25, 25:21, 19:25, 23:25)

Белград, Сербия

Южная Корея – Турция – 0-3 (15:25, 26:28, 19:25)

Сербия – Голландия – 3-0 (25:15, 25:22, 25:19)

Ополе, Польша

Таиланд – Германия – 3-0 (26:24, 25:19, 25:22)

Польша – Италия – 2-3 (15:25, 22:25, 25:18, 25:21, 15:17)

Турнирное положение: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Турция – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Италия – 1-0 (2), Польша – 0-1 (1), Россия – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0), Германия – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0), Голландия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал Шести».

Сборная России: связующие: Полина Матвеева, Татьяна Романова; нападающие: Мария Воробьева, Софья Кузнецова, Маргарита Курило, Виктория Руссу, Мария Халецкая, Татьяна Юринская; блокирующие: Ангелина Лазаренко, Екатерина Ефимова, Валерия Зайцева, Ольга Зубарева; либеро: Дарья Пилипенко, Кристина Курносова.