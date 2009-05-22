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    Лига наций (жен). Россия уступает Доминиканской Республике 1-2 по партиям

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    Сегодня женская сборная России по волейболу играет с командой Доминиканской Республики в первом матче нового розыгрыша Лиги наций.

    Лига наций

    Женщины

    1-я неделя

    Бразилиа, Бразилия

    Доминиканская Республика – Россия – 2-1 (25:21, 22:25, 25:18, идет четвертый сет)

    Бразилия – Китай – 2.00 (22 мая)

    Русе, Болгария

    Бельгия – США – 0-3 (23:25, 8:25, 22:25)

    Болгария – Япония – 1-3 (23:25, 25:21, 19:25, 23:25)

    Белград, Сербия

    Южная Корея – Турция – 0-3 (15:25, 26:28, 19:25)

    Сербия – Голландия – 3-0 (25:15, 25:22, 25:19)

    Ополе, Польша

    Таиланд – Германия – 3-0 (26:24, 25:19, 25:22)

    Польша – Италия – 2-3 (15:25, 22:25, 25:18, 25:21, 15:17)

    Турнирное положение: Сербия – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Турция – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Таиланд – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Италия – 1-0 (2), Польша – 0-1 (1), Россия – 0-0 (0), Доминиканская Республика – 0-0 (0), Бразилия – 0-0 (0), Китай – 0-0 (0), Болгария – 0-1 (0), Германия – 0-1 (0), Бельгия – 0-1 (0), Голландия – 0-1 (0), Южная Корея – 0-1 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал Шести».

    Сборная России: связующие: Полина Матвеева, Татьяна Романова; нападающие: Мария Воробьева, Софья Кузнецова, Маргарита Курило, Виктория Руссу, Мария Халецкая, Татьяна Юринская; блокирующие: Ангелина Лазаренко, Екатерина Ефимова, Валерия Зайцева, Ольга Зубарева; либеро: Дарья Пилипенко, Кристина Курносова.

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