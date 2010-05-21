Гарет Бэйл: «Футболисты – что-то вроде роботов. Нам говорят, где и когда быть, когда есть и когда спать»

Полузащитник Гарет Бэйл высказался о своем положении в мадридском клубе.

– Игроки, завершающие карьеру, возвращаются к жизни, вы так считаете?

– Да, определенно, потому что профессиональный спортсмен, особенно в команде, не выбирает свое расписание, в отличие, может, от гольфистов или теннисистов.

Так что мы что-то вроде роботов. Нам говорят, где быть, когда быть, когда есть, когда нужно спать. Ты теряешь свою жизнь. Тебе все время говорят, что делать.

Ты не выбираешь то, чем заняться, когда заняться. Так что да, я прекрасно могу понять, почему так говорят. Но, с другой стороны, карьера футболиста коротка, так что иногда приходится чем-то жертвовать.

Некоторые люди считают, что это стоит того, некоторые – что нет, но да, все знают, когда настает время завершить карьеру.

Когда ты ребенок, ты не думаешь о том, что в твоей голове, ты просто наслаждаешься игрой с друзьями, веселишься.

Когда ты выходишь на элитный уровень, начинает появляться давление со всех сторон, ожидания, критика. Пропадают эти детские ощущения. Думаю, это распространяется на весь спорт, честно говоря, – сказал Бэйл в фильме State of Play.

В «Реале» полыхает: Бэйл отказывается уходить без 51 млн евро, а Зидан говорит, что валлиец не вписывается в игру