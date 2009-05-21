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    Экс-сотрудница Федерации футбола Франции подала в суд на FFF, обвинив в харасcменте своего начальника. Один эпизод случился в Москве

    Теги происшествия ЧМ-2018 Федерация футбола Франции Футбол

    В парижском суде рассматривают заявление о домогательствах в Федерации футбола Франции.

    Бывшая сотрудница организации обратилась в суд с иском к FFF, обвинив в домогательствах своего начальника, а федерацию в том, что не смогла этому помешать, из-за чего она лишилась работы.

    Она заявила о двух эпизодах харассмента: первый произошел в декабре 2017 года во время рождественской вечеринки, второй – в ночном клубе в Москве во время ЧМ-2018. Начальник девушки пытался поцеловать ее без ее согласия.

    Кроме того, ежедневно он отпускал замечания о ее нарядах и макияже, советовал надеть «то красивое платье», подолгу смотрел и наблюдал за ней. Девушка оценивает моральный ущерб в 60 тысяч евро. 

    Адвокат Федерации футбола Франции заявил, что свидетелем произошедшего в Москве был один человек, который не прибыл в суд, а что касается первого эпизода, показания дали два свидетеля, но их слова меняются.

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