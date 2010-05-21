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    ГИБДД проверяет видео, на котором Загитова находится за рулем без прав

    Теги сборная России происшествия женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Управление ГИБДД РФ по Удмуртской Республике проверяет информацию по факту нарушения олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

    1 мая Загитова выложила в инстаграме видео, где сидит за рулем автомобиля. По российским законам водить машину самостоятельно можно с 18 лет. На момент записи видео Загитовой было 16.

    «Та запись, которая была размещена в сети, нами изучена. Предположительно, транспортным средством управляет Алина Загитова.

    В связи с тем, что административное законодательство предусматривает ответственность за нарушение ПДД с 16 лет, 13 мая сотрудниками госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование», – рассказал начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин в передаче «Вести. Удмуртия».

    Данное нарушение предусматривает административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

    Помните Загитову за рулем без прав и ремня? Похоже, ее оштрафуют

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