ГИБДД проверяет видео, на котором Загитова находится за рулем без прав

Управление ГИБДД РФ по Удмуртской Республике проверяет информацию по факту нарушения олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

1 мая Загитова выложила в инстаграме видео, где сидит за рулем автомобиля. По российским законам водить машину самостоятельно можно с 18 лет. На момент записи видео Загитовой было 16.

«Та запись, которая была размещена в сети, нами изучена. Предположительно, транспортным средством управляет .

В связи с тем, что административное законодательство предусматривает ответственность за нарушение ПДД с 16 лет, 13 мая сотрудниками госавтоинспекции было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и начато административное расследование», – рассказал начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин в передаче «Вести. Удмуртия».

Данное нарушение предусматривает административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Помните Загитову за рулем без прав и ремня? Похоже, ее оштрафуют