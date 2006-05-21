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    Симоне Индзаги согласен возглавить «Ювентус»

    Теги Лацио Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия отставки Маурицио Сарри Фабио Паратичи Футбол

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    На прошлой неделе спортивный директор туринцев Фабио Паратичи встречался с 43-летним специалистом, и тот дал согласие на назначение в «Ювентус».

    Контракт Индзаги с римским клубом рассчитан до 2020 года. В этом сезоне «Лацио» выиграл Кубок Италии и за тур до конца чемпионата серии А занимает 8-е место.

    Кроме того, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри, которого «Челси» собирается уволить, назначив вместо него главного тренера «Дерби» Фрэнка Лэмпарда.

    Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри по окончании нынешнего сезона.

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