Мхитарян о финале ЛЕ: «Больно пропускать такую игру, но мы приняли тяжелое решение»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян объяснил решение пропустить финал с «Челси», который пройдет в Баку.

«Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал .

Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно.

Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок!» – написал Мхитарян.

😱Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку