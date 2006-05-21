Мхитарян о финале ЛЕ: «Больно пропускать такую игру, но мы приняли тяжелое решение»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян объяснил решение пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку.
«Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы.
Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно.
Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок!» – написал Мхитарян.
😱Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку
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