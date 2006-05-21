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    Мхитарян о финале ЛЕ: «Больно пропускать такую игру, но мы приняли тяжелое решение»

    Теги Челси премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал Генрих Мхитарян политика Футбол

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян объяснил решение пропустить финал Лиги Европы с «Челси», который пройдет в Баку.

    «Рассмотрев все возможные варианты, мы были вынуждены принять тяжелое для меня решение – не ехать с командой на финал Лиги Европы.

    Такие матчи нечасто бывают у игроков, и я должен признать, что пропускать их очень больно.

    Буду болеть за одноклубников дома. Привезите домой кубок!» – написал Мхитарян.

    😱Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

     
     
     
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    Публикация от Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan)

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