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    El Chiringuito: Эриксен станет игроком «Реала» после финала Лиги чемпионов

    Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Гарет Бэйл Кристиан Эриксен Футбол

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Реале», сообщает El Chiringuito de Jugones.

    Официально о трансфере 27-летнего хавбека будет объявлено после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем» 1 июня.

    При этом вингер мадридцев Гарет Бэйл, ранее выступавший за «Тоттенхэм», в сделку включен не будет. Руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца.

    В связи с этим «Реалу» придется заплатить за датчанина всю сумму, которую потребует за игрока «Тоттенхэм».

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