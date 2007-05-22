El Chiringuito: Эриксен станет игроком «Реала» после финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен продолжит карьеру в «Реале», сообщает El Chiringuito de Jugones.

Официально о трансфере 27-летнего хавбека будет объявлено после финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб сыграет с «Ливерпулем» 1 июня.

При этом вингер мадридцев Гарет Бэйл, ранее выступавший за «Тоттенхэм», в сделку включен не будет. Руководство «шпор» не захотело возвращать валлийца.

В связи с этим «Реалу» придется заплатить за датчанина всю сумму, которую потребует за игрока «Тоттенхэм».